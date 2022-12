Sci:Cdm; gigante2 Semmering, in testa Gut- Behrami e Bassino 3/a

(ANSA) - SEMMERING, 28 DIC - Dopo una iniziale manche molto veloce del secondo slalom gigante di Cdm di Semmering, il quarto della stagione, e' al comando in 59.23 la svizzera Lara Gut-Behrami. Dietro di lei la statunitense Mikaela Shiffrin in 59.45, mentre terza e' l'azzurra Marta Bassino in 1.00.04. Per l'Italia c'è' poi anche il quarto tempo di Federica Brignone, ex aequo in 1.00.24 con la svedese Sara Hector .

Manche decisiva alle ore 13. (ANSA).