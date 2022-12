Oltre 200 Cantori della Stella a Trento per ricevere mandato

(ANSA) - TRENTO, 27 DIC - "Come i pastori, annunciate la nascita di Gesù a quanti incontrate, a chi soffre, a chi è solo, a chi è ammalato: a tutti portate la sua gioia. Siate la casa dell'accoglienza, in particolare dei poveri, degli esclusi, degli stranieri perché si sentano fratelli". Così l'arcivescovo di Trento, Lauro Tisi, rivolgendosi agli oltre duecento "Cantori della Stella", i bambini e ragazzi ritornati in cattedrale da tutta la diocesi a tre anni dall'ultimo appuntamento in presenza. L'iniziativa si propone di rinnovare una tradizione natalizia ancora diffusa nelle valli: bussare alle porte delle case per annunciare la nascita di Gesù e raccogliere fondi per l'infanzia missionaria.

La celebrazione dei "Cantori della Stella", promossa dalla diocesi in sinergia con i parroci e con la collaborazione di catechisti e genitori, ha visto la "regia" dell'Area annuncio e dall'Area testimonianza. Ad animare l'incontro in cattedrale, il coro di bambine e bambini "Voci dell'amicizia" di Roncegno, diretto da Roberta Cuzzolin. (ANSA).