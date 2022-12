Morto Franco Frattini, forte il suo legame con l'Alto Adige

(ANSA) - TRENTO, 25 DIC - Franco Frattini, attuale presidente del consiglio di Stato, è morto sabato sera all'età di 65 anni. Laureato in Giurisprudenza, magistrato, nel 1981 Frattini è diventato procuratore dello Stato. Parlamentare, esponente di Forza Italia e del Popolo della Libertà, con Silvio Berlusconi presidente del consiglio, Frattini è stato per due volte ministro degli Esteri: pima negli anni 2002-2004 e poi negli anni 2008-2011. Era stato eletto deputato per Forza Italia nel 1996 nella circoscrizione Bolzano-Laives. Con l'Alto Adige, di cui spesso citava il modello di integrazione, aveva un legame speciale e lo visitava spesso anche per godere di una delle sue grandi passioni, lo sci. L'ultimo incarico, alla presidenza del consiglio di Stato, gli è stato affidato lo scorso 14 gennaio.

In quei giorni, il suo nome era entrato anche nel dibattito sulla scelta del nuovo presidente della Repubblica, prima che le forze politiche convergessero sulla riconferma di Sergio Mattarella. (ANSA).