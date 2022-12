Covid: un decesso in Trentino tra il 16 e il 22 dicembre

(ANSA) - TRENTO, 23 DIC - Il bollettino dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari sulla diffusione del coronavirus in Trentino dal 16 al 22 dicembre riporta il decesso di una persona. I nuovi contagi sono 780, individuati grazie a 6.694 tamponi, con una positività pari all'11,7% e un'incidenza pari a 144 per 100.000.

I pazienti ricoverati sono 41 (con una variazione settimanale pari a -10), di cui zero in terapia intensiva (-2). Le persone guarite sono 1.039.

Le vaccinazioni sono arrivate a quota 1.287.491 (variazione settimanale +1.915), di cui 429.380 seconde dosi (+26), 343.504 terze dosi (+114) e 63.465 quarte dosi (+1.765). (ANSA).