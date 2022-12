Covid: altri due decessi in sette giorni in Alto Adige

(ANSA) - BOLZANO, 23 DIC - Il bollettino delle vittime del Covid-19 registra altri due decessi nel corso degli ultimi sette giorni. Il totale, dall'inizio dell'emergenza sanitaria, sale così a 1.598.

Inoltre, sempre nell'ultima settimana, sono stati accertati 515 nuovi casi positivi, mentre 706 persone sono state dichiarate guarite. L'incidenza settimanale per 100.000 abitanti, lievemente in calo è a quota 96.

Gli attualmente positivi ed in isolamento sono 630. Non sono stati resi noti dati aggiornati relativi ai ricoveri in area medica ed in terapia intensiva. (ANSA).