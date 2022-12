Doppelmayr, nuova cabinovia Naifjoch a Merano 2000

(ANSA) - BOLZANO, 22 DIC - È operativa a Merano 2000 la nuova cabinovia "Naifjoch" con veicoli da dieci posti. L'impianto di risalita sostituisce la seggiovia "Piffing" ad ammorsamento fisso, entrata in funzione ormai 30 anni fa. Una particolarità di questo impianto è una modalità di funzionamento "va e vieni" che permette di risparmiare energia nei periodi di bassa affluenza, con soli due grappoli di 4 cabine in linea e stazione di valle non presidiata, con teleconduzione dalla stazione intermedia. Si tratta della prima applicazione di questo tipo in Italia per un impianto con stazione intermedia che consentirà di ridurre il consumo energetico dell'impianto, che non dovrà girare a vuoto nei periodi di scarsa affluenza.

La cabinovia è stata realizzata su un tracciato leggermente modificato e prevede anche una stazione intermedia con terrazza sul tetto. In inverno, 37 cabine, ognuna in grado di ospitare sino a 10 persone, conducono gli appassionati degli sport invernali dalla zona Piffinger Köpfl (Pivigna) / stazione a monte Funivia Merano 2000 nel cuore del comprensorio sciistico in poco più di 6 minuti. Dalla stazione intermedia Naifjoch sino alla stazione a valle è stata riattivata la pista Naifjoch, già utilizzata in passato.

Contemporaneamente, un tratto della pista esistente è stato rimodellato in modo tale che gli impianti di risalita presso il Piffinger Köpfl possano essere raggiunti agevolmente. Per il rientro, in alternativa all'utilizzo della pista, è possibile arrivare alla stazione intermedia in cabinovia da Malga Waidmann, per poi raggiungere, lungo la nuova pista Naifjoch, la stazione a monte della Funivia Merano 2000, la stazione a valle dell'impianto Naifjoch oppure Falzeben.

In estate, verrà messo in funzione solo il primo tratto, dalla stazione a valle alla stazione intermedia Naifjoch. (ANSA).