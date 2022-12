Tenta di rapinare due anziane a Pergine, in carcere 33enne

(ANSA) - TRENTO, 21 DIC - I carabinieri di Borgo Valsugana, assieme ai militari della stazione di Pergine, hanno eseguito un ordine di custodia cautelare in carcere, emesso dal Gip di Trento, a carico di un 33enne per rapina a mano armata ai danni di due anziane. I fatti - informa l'arma - risalgono al 25 novembre scorso, quando l'uomo si è introdotto in due differenti abitazioni nel Comune di Pergine. La prima vittima, di 90 anni, è stata minacciata con un coltello, ma è riuscita a reagire chiudendo il rapinatore nell'abitazione; anche l'altra vittima, una donna 74enne, è riuscita a mettere in fuga l'uomo, che si era finto un dipendente dell'azienda sanitaria.

I carabinieri sono riusciti a identificazione il 33enne, un pluripregiudicato senza fissa dimora, grazie alla segnalazione della prima vittima. Dagli accertamenti dei militari è emerso che l'uomo di recente ha anche fatto richiesta per il reddito di cittadinanza. (ANSA).