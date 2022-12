Sicurezza piste, Cc Trentino lanciano campagna informativa

(ANSA) - TRENTO, 21 DIC - In vista del grande afflusso di sciatori atteso per le festività natalizie, è stata avviata dal comando provinciale dei carabinieri di Trento, in collaborazione con la Provincia e Trentino marketing Spa, la campagna "non Scivolare sulla sicurezza", volta a diffondere la conoscenza delle regole che vanno rispettate sulle piste da sci. Sono stati stampati - informa l'arma - dei manifesti che sintetizzano in maniera chiara le 15 principali regole di condotta per lo sciatore, che, in accordo con Anef Trentino, verranno esposti nelle zone di accesso di tutti gli impianti e in tutti i luoghi frequentati dai turisti.

Oltre ai manifesti, sono stati realizzati anche dei pieghevoli tascabili, che riportano in maniera dettagliata la regolamentazione sulle pista. Sono previste anche campagne digitali e via web a cura di Trentino marketing.

"La facilità d'uso e le caratteristiche costruttive dell'attuale attrezzatura da sci, combinate con le potenzialità di trasporto dei moderni impianti di risalita, fanno sì che oggi in pista non si possa più fare quello che si vuole senza tenere conto degli altri; il flusso di sciatori è cambiato rispetto a 20 o 30 anni fa, così come la tecnica di discesa, caratterizzata ora da maggiore velocità. Lo sci, e la montagna più in generale, sono sinonimi di libertà, sport e serenità, e nulla deve far sì che una bella giornata all'aria aperta per qualcuno si possa trasformare in brutto ricordo a causa della spericolatezza altrui", ha spiegato il comandante provinciale, Matteo Ederle.

(ANSA).