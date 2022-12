Fugatti consegna sigillo Aquila di San Venceslao a Bernabei

(ANSA) - TRENTO, 21 DIC - Il presidente della Provincia autonoma di Trento, Maurizio Fugatti, ha consegnato il sigillo dell'Aquila di San Venceslao al commissario del governo Gianfranco Bernabei, che lascerà l'incarico per il pensionamento. Fugatti - si apprende - ha ringraziato il prefetto uscente a nome della comunità trentina.

"Salutiamo il prefetto Gianfranco Bernabei, che nel suo incarico di commissario del governo per il Trentino si è speso per gli interessi del nostro territorio. Bernabei è stato presente in tutti i momenti rilevanti per il Trentino: dall'emergenza Ucraina, con gli accordi per la gestione dei flussi e dell'accoglienza, alla vicenda legata all'inchiesta 'Perfido', fino al presidio contro la violenza di genere, l'organizzazione del concerto di Vasco nel quale hanno agito insieme tutte le strutture, nazionali e locali, e tanti altri eventi e questioni prioritarie, compresa al ripartenza dalla fase pandemica. Il suo è stato un contributo essenziale per far sentire le istituzioni davvero vicine ai cittadini", ha detto Fugatti. (ANSA).