"Bianco Natale" quest'anno in quasi tutto l'Alto Adige

(ANSA) - BOLZANO, 21 DIC - Quest'anno ci sarà un "bianco Natale" in gran parte dell'Alto Adige. Lo annuncia il meteorologo provinciale Dieter Peterlin, precisando che "bianco Natale" non significa nevicata alla vigilia, ma che a Natale è bianco, secondo la definizione dei servizi meteorologici deve esserci un manto nevoso chiuso di almeno un centimetro.

"Grazie alle due recenti nevicate a valle il 9 e 15 dicembre, c'è ancora un po' di neve in molte parti della provincia, e potrebbe persistere fino a Natale. In quota la temperatura è diventata notevolmente più mite, ma a causa del fenomeno dell'inversione l'aria fredda rimane nelle valli e qui le temperature oscillano intorno agli zero gradi", spiega Peterlin. Come spesso accade, è particolarmente bello, cioè bianco, in Val Pusteria, e quest'anno anche eccezionalmente in Bassa Atesina. In Val Venosta la neve sta invece scomparendo.

Ma anche quest'anno non avremo una nevicata a Natale: durante le feste ci sarà infatti un mix di sole e nuvole.

"L'ultima volta nevicata a Natale in tutto l'Alto Adige risale al 2004", ricorda Peterlin. (ANSA).