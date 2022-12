Alloggi temporanei per dipendenti a Bolzano sud

(ANSA) - BOLZANO, 21 DIC - A Bolzano sud sarà possibile realizzare 113 alloggi temporanei per i dipendenti della zona commerciale. La giunta provinciale ha, infatti, approvato un'altra modifica al piano di attuazione della Zona industriale di interesse provinciale "Via Einstein Sud e via Aeroporto" (variante VIII).

"Con questo passaggio vogliamo migliorare ulteriormente lo sviluppo e l'utilizzo della zona industriale", afferma l'assessora provinciale, Maria Hochgruber Kuenzer. La modifica del piano di attuazione, inoltre, adegua la delimitazione dell'area commerciale di interesse provinciale.

La modifica del piano di attuazione pone le condizioni necessarie per la realizzazione del progetto del lotto 2 della circonvallazione di Bolzano. A tal fine, è necessario ridefinire l'intersezione tra via Einstein e via Buozzi. Via Agruzzo sarà collegata direttamente a via Deeg e, contestualmente, verrà ampliato l'incrocio stradale tra via Einstein e via Agruzzo.

All'uscita di via Agruzzo ci saranno due corsie: una prioritaria destinata al trasporto pubblico e un'altra per la circolazione di veicoli privati.

Un'altra novità del Piano avrà una valenza ambientale: almeno il 70% delle superfici dei tetti dovrà essere utilizzato per la produzione di energie rinnovabili (impianti fotovoltaici, turbine mini-eoliche, ecc.). La modifica al piano di attuazione rende inoltre possibile la costruzione di 113 locali destinati all'alloggio temporaneo dei dipendenti in tutta la zona commerciale. I lotti edificabili su cui è consentita la costruzione sono indicati nella planimetria legale. (ANSA).