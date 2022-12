Intesa imprenditori e sindacati su contrattazione collettiva

(ANSA) - TRENTO, 20 DIC - La contrattazione tra organizzazioni maggiormente rappresentative è un elemento di competitività per il sistema economico locale. Parte da questa premessa - si legge in un comunicato - l'intesa sottoscritta tra il Coordinamento imprenditori e Cgil, Cisl e Uil del Trentino.

L'accordo si pone una duplice finalità di sostenere la qualità del lavoro e la competitività delle imprese attraverso il contrasto al "dumping" contrattuale dei contratti pirata, che riducono salari e diritti, e di sollecitare la Provincia di Trento a farsi parte attiva di questo processo.

Con l'accordo, le parti chiedono alla Giunta provinciale di promuovere la contrattazione, disponendo che ogni contributo o sussidio alle imprese sia subordinato all'adozione dei contratti sottoscritti dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale.

Si chiede, inoltre, di prevedere un ruolo di regia sulle politiche attive e sul funzionamento dei centri per l'impiego, a presidio del mercato del lavoro locale. In merito, le parti sociali chiedono all'assessorato competente che siano garantiti investimenti congrui per il potenziamento qualitativo e quantitativo di Agenzia del lavoro e dei centri per l'impiego, coerentemente alle sfide che il Pnrr. (ANSA).