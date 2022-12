Fondi regionali per Comuni con sinergie nella polizia locale

(ANSA) - BOLZANO, 20 DIC - In Alto Adige i Comuni medio-piccoli che collaborano nel settore della polizia locale, potranno accedere al fondo della Regione di 7 milioni destinato proprio alle sinergie tra i Comuni limitrofi. Lo ha annunciato il governatore Arno Kompatscher dopo la seduta della giunta che ha anche approvato il finanziamento ordinario dei Comuni che ammonta a 320 milioni di euro. Con la prima modifica del bilancio in primavera si aggiungeranno altri 20 mio., dei quali 3 saranno destinati ai costi straordinari per piscine e palaghiaccio a causa del caro energia, così Kompatscher. (ANSA).