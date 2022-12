Alfred Valentin commissario straordinario di Campo Tures

(ANSA) - BOLZANO, 20 DIC - Alfred Valentin è stato nominato commissario straordinario di Campo Tures. "Valentin è stato a lungo segretario generale del Comune di Brunico e ha grande esperienza nella gestione di un Comune", ha fatto presente il governatore Arno Kompatscher, annunciando la nomina. Consiglio e giunta il 13 dicembre hanno sfiduciato il sindaco Josef Nöckler per aver agito da solo in merito alla chiusura della piscina Cascade. La prossima primavera, gli abitanti di Campo Tures dovranno quindi tornare alle urne per eleggere un nuovo sindaco ed un nuovo consiglio comunale. (ANSA).