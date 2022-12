Fiamme nello spogliatoio della scuola alberghiera di Brunico

(ANSA) - BOLZANO, 19 DIC - Intervento dei vigli del fuoco di Brunico nel primo pomeriggio per un principio di incendio nel spogliatoio della scuola alberghiera. Un insegnante è riuscito ad evitare che l'incendio si espandesse utilizzando un estintore. I vigili del fuoco hanno poi domato le fiamme appena giunti sul posto. Si è provveduto quindi a ventilare tutti i locali con ventilatori mobili per liberarli dal fumo. All'arrivo delle squadre intervenute l'intera scuola era stata evacuata.

Fortunatamente nessuno è rimasto ferito, la causa dell'innesco al momento non é ancora nota. (ANSA).