Covid: Gimbe, miglioramento in Trentino Alto Adige

(ANSA) - BOLZANO, 19 DIC - Situazione Covid in miglioramento in Trentino Alto Adige, secondo l'ultimo bollettino Gimbe.

Nella Provincia di Bolzano nella settimana 9-15 dicembre si registra un miglioramento dell'incidenza per 100.000 abitanti (119,3) e si evidenzia una diminuzione dei nuovi casi (-23,6%) rispetto alla settimana precedente. Sotto media nazionale i posti letto in area medica (7,2%) e in terapia intensiva (1,0%) occupati da pazienti COVID-19.

Nella Provincia di Trento, invece, si registra un miglioramento dell'incidenza per 100.000 abitanti (176,5) e si evidenzia una diminuzione dei nuovi casi (-32,7%) rispetto alla settimana precedente. Sotto media nazionale i posti letto in area medica (9,5%) e in terapia intensiva (2,2%) occupati da pazienti COVID-19. (ANSA).