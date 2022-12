Cdm: Odermatt vince gigante Badia, azzurro Della Vite 14/o

(ANSA) - ALTA BADIA, 19 DIC - Lo svizzero Marco Odermatt ha vinto il secondo slalom gigante di Alta Badia, valido per la coppa del mondo di sci alpino. Con il tempo di 2.38.27, il leader della classifica generale ha ottenuto il quarto successo stagionale e il 15/o in carriera. Sul podio anche il norvegese Henrik Kristoffersen (2.38.47) e lo sloveno Zan Kranjec (2.39.19).

Due gli azzurri in classifica ed il migliore è stato ancora una volta il bergamasco di 21 anni Filippo Della Vite, giunto 14/o in 2.41.22. Poi c'è' Giovanni Borsotti, 24/o in 2.42.07. La prossima tappa di coppa e' sempre tra le Dolomiti, a Madonna di Campiglio (Trento), per lo slalom speciale notturno di giovedì prossimo, ultima gara prima di Natale. Alex Vinatzer, il miglior slalomista azzurro, si è leggermente infortunato in allenamento ed ora verrà' sottoposto ad ulteriori controlli precauzionali.

