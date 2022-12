Caso Pedri: in corso ultima audizione incidente probatorio

(ANSA) - BOLZANO, 19 DIC - È in corso davanti al Gip Enrico Borrelli, del Tribunale di Trento, l'ultima udienza dell'incidente probatorio dell'indagine per maltrattamenti sul luogo di lavoro e abuso di mezzi di correzione nel reparto di ostetricia e ginecologia dell'ospedale di Trento. Gli indagati sono l'ex primario, Saverio Tateo, e la sua vice, Liliana Mereu.

L'audizione prevede l'acquisizione della testimonianza di una ginecologa, tra le otto individuate come persone vulnerabili dalla Procura. Le persone offese sono invece 21, tra cui compare anche la ginecologa Sara Pedri, di cui si sono perse le tracce dal 4 marzo 2021.

È inoltre in corso anche l'udienza per il processo civile relativo al licenziamento di Tateo di fronte al giudice del lavoro di Trento, Giorgio Flaim. (ANSA).