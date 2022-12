Butterfly Gala a Modena a favore dei 'bambini farfalla'

(ANSA) - MODENA, 19 DIC - Sono conosciuti comunemente come "bambini farfalla", sono quei bambini affetti da una malattia genetica rara scientificamente nota come epidermolisi bollosa.

Ed è proprio a loro favore, in particolare della Onlus Debra Südtirol - Alto Adige, impegnata al loro sostegno, che il soprano Eleonora Buratto ha voluto il Butterfly Gala, la cui prima edizione è in programma per il 22 dicembre alle 20.30 a Modena al Teatro Comunale Pavarotti - Freni. Un evento musicale a scopo benefico, dunque, realizzato in collaborazione con l'Orchestra Filarmonica Italiana diretta da Aldo Sisillo e il patrocinio del Comune di Modena.

Il programma della serata spazierà tra le arie più amate del vasto repertorio di Eleonora Buratto, da Gioachino Rossini a Gaetano Donizetti, a Giuseppe Verdi, a Giacomo Puccini.

Da tempo partecipe delle problematiche di questi bambini, dal 2015 Eleonora Buratto è ambasciatrice della musica di Debra Südtirol - Alto Adige: "Sono onorata di utilizzare la mia immagine, la mia voce e il mio tempo libero per far conoscere attraverso la musica la causa e le storie di questi bambini, - spiega - delle loro straordinarie famiglie, di chi promuove la ricerca e di chi sostiene e coadiuva l'impegno delle famiglie e della scienza, con l'ambizione di prolungare le aspettative di vita dei giovani pazienti".

Dopo questa edizione, il Gala si terrà con cadenza annuale.

"Ho voluto farlo in una città che significa molto per gli ammalati di epidermolisi bollosa e molto anche per me, perché Modena è la città dove sono nati Luciano Pavarotti, di cui sono stata allieva e Mirella Freni. Mi rivolgo quindi alla comunità modenese e italiana, tutta, con un invito ad aderire all'evento, sostenendo così il lavoro di Debra Südtirol - Alto Adige e per valorizzare il contributo di tutti gli attori impegnati ogni giorno a migliorare la qualità e le speranze di vita dei "bambini farfalla". (ANSA).