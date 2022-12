Autonomia: Fugatti, Macroregione nord per sfide comuni

(ANSA) - TRENTO, 19 DIC - "Noi partiamo dal fatto che siamo una Provincia autonoma all'interno di una Regione autonoma e di un Euregio, con cui condividiamo visioni e prospettive. Poi, però, ci sono fatti concreti, che ci impongono di fare sistema con altri territori per fronteggiare sfide comuni". Lo ha detto all'ANSA il presidente della Provincia di Trento, Maurizio Fugatti, in merito al rilancio del progetto di Macroregione del nord.

"Se Trento e Bolzano si fossero chiuse nel loro territorio, senza dialogare con Veneto ed Emilia Romagna, non si sarebbe arrivati alla concessione per l'Autostrada del Brennero, un progetto europeo che non si poteva fermare né a Borghetto, né al Brennero. Poi c'è il tema energetico, per cui è per noi importante cercare il dialogo con Bolzano, ma anche con Verona e Vicenza", ha aggiunto Fugatti, precisando come "non vi siano rischi di marginalizzazione per il Trentino, ma prospettive di crescita". (ANSA).