A Trento un presepe avvolto nelle pagine di giornale

(ANSA) - TRENTO, 19 DIC - È dedicato al tema "Dio si fa uomo nelle storie di ogni giorno" il presepe allestito per Natale all'esterno della chiesa del Santissimo, in Corso 3 Novembre, a Trento.

Davanti alla natività, realizzata con fogli di giornale, sono appese ad un filo alcune prime pagine e articoli di quotidiani locali e nazionali. Vengono ricordate la morte del 64enne Franz Messmer e l'apertura, in queste ultime settimane, di altri posti letto per le persone senza dimora in Trentino. Accanto alle notizie locali, c'è spazio anche per articoli che parlano della morte dell'iraniana Mahsa Amini e dello scoppio della guerra in Ucraina.

"La natività di quest'anno si mostra avvolta dalle pagine dei giornali, inscritta nelle notizie di ogni giorno, perché è lì che Dio si fa uomo. Ogni giorno Dio prende forma tra le pagine dei giornali, che raccontano gli slanci e le cadute del genere umano", si legge nella presentazione del presepe. (ANSA).