Squadra Mobile Trento denuncia 4 persone per ricettazione

(ANSA) - TRENTO, 18 DIC - Dopo i diversi furti in abitazione registrati nell'ultimo periodo la Squadra Mobile di Trento ha denunciato quattro persone di nazionalità croata e senza fissa dimora per ricettazione e possesso ingiustificato di strumenti da effrazione. Le indagini sono state indirizzate nei confronti di quei gruppi che, soprattutto nei periodi di massima affluenza della città durante il periodo natalizio, si spostano all'interno a bordo di camper per rendere altresì più agevole i lori movimenti. In particolare sono stati perquisiti alcuni soggetti a bordo di camper parcheggiati nell'area di sosta in via Fersina. La perquisizione ha permesso agli agenti di rinvenire numerosi arnesi e strumenti di effrazione nonché abbigliamento per travisare il volto e alcuni oggetti verisimilmente proventi di furto.

I quattro sono stati pertanto accompagnati in Questura per accertamenti, sono stati denunciati ed il questore ne ha disposto anche l'allontanamento dal territorio nazionale poiché sono risultati non in regola. (ANSA).