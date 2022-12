Droga: controlli a Trento, trovato zaino con 3 kg di hashish

(ANSA) - TRENTO, 18 DIC - Nel corso del weekend sono proseguiti i controlli voluti dal questore, Maurizio Improta, nel centro di Trento. Squadra Volanti, Squadra Mobile, poliziotti in e-bike, poliziotti di quartiere e agenti impegnati nei diversi servizi di ordine hanno affiancato i reparti della Squadra a cavallo e della Squadra cinofili nonché personale del Reparto Prevenzione crimine e delle Unità operative di primo intervento che hanno pattugliato le piazze principali della città nonché alcuni parchi pubblici. Nella settimana appena trascorsa è stato infatti rinvenuto un totale di 1 etto circa di hashish e mezzo etto di cocaina, entrambi tra i cespugli di piazza Dante e piazza Fiera.

Giovedì 15 dicembre, invece, su segnalazione di addetti comunali impegnati nella pulizia di un parco cittadino, le Volanti della Questura con i cani antidroga sono intervenute dopo la segnalazione della presenza di uno zaino abbandonato contenente circa 3 chili di hashish, successivamente sottoposto a sequestro.

Martedì 13 dicembre, infine, personale del Commissariato di Rovereto ha rintracciato ed arrestato un uomo straniero ricercato per rapina nei confronti di un suo connazionale. Dopo una serie di appostamenti gli agenti lo hanno trovato in un esercizio commerciale in centro a Rovereto e lo hanno poi tasferito in carcere a Trento. (ANSA).