Bus di linea finisce in un bosco, 5 feriti ma nessuno grave

(ANSA) - BOLZANO, 18 DIC - E' di cinque feriti, di cui nessuno grave, il bilancio di un incidente di un bus di linea a Sciaves, in Alto Adige, che poteva avere conseguenze ben più pesanti. Il pullman per colpa del manto stradale ghiacciato in una curva è uscito di strada, finendo nel bosco sottostante. Gli alberi hanno impedito che il mezzo precipitasse ancora più a valle. I feriti sono stati portati nei ospedali di Bolzano e Bressanone. Sul posto sono intervenuti l'elisoccorso Aiut Alpin Dolomites, i vigili del fuoco della zona, la Croce bianca e i carabinieri. (ANSA).