Slittino: pista naturale, vittoria per i fratelli Lambacher

(ANSA) - BOLZANO, 17 DIC - A Winterleiten in Austria i fratelli Patrick e Matthias Lambacher (ITA) nel slittino doppio su pista naturale si sono assicurati la prima vittoria di coppa del mondo in 2.13,06 minuti. I campioni europei del 2020 dopo la prima manche erano al secondo posto con un ritardo di 0,40 secondi rispetto ai loro colleghi azzurri Patrick Pigneter/Florian Clara. Nella seconda manche i fratelli Lambacher sono riusciti a rimontare assicurandosi la vittoria con 0,04 secondi di anticipo rispetto ai campioni Pigneter/Clara che recentemente avevano firmato cinque vittorie di seguito in coppa del mondo.

Terzo posto per gli austriaci Fabian Achenrainer e Miguel Brugger (AUT). (ANSA).