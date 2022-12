Deceduto in ospedale il pedone investito a Bolzano

(ANSA) - BOLZANO, 17 DIC - Non ce l'ha fatta il pedone investito da una moto mercoledì scorso in via Roma a Bolzano.

Neshit Ajdini, di origini macedoni, è morto due giorni e mezzo dopo l'incidente. Era stato portato al San Maurizio in condizioni disperate. Viveva con la famiglia ad Ortisei. (ANSA).