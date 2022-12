Approvato bilancio di previsione della Provincia di Bolzano

(ANSA) - BOLZANO, 17 DIC - Via libera in piena notte, con 19 sì e 16 no, a ciascuno dei tre disegni di legge che compongono la legge di bilancio della Provincia. Il bilancio di previsione della Provincia autonoma di Bolzano per il triennio 2023-2025 ammonta a 6,840 miliardi di euro.

Hanspeter Staffler (Gruppo verde) ha annunciato voto contrario per varie ragioni, in primis il sottofinanziamento del sociale, e poi anche per la difficoltà di riconoscere gli accenti politici della manovra. Il bilancio seppur equilibrato, non dava indicazione di una precisa direzione da intraprendere.

Il presidente aveva parlato di 250 milioni con l'assestamento. A livello reale mancavano circa 600 milioni a bilancio, considerando l'inflazione. All'edilizia abitativa non erano destinati fondi in più, ed emergevano bilanci ombra, riguardo ai giochi olimpici e - appunto - al Pnrr. In quanto all'Imi, si era discusso molto: si auspicava che la relativa regolamentazione sarebbe stata monitorata. Deludenti, secondo Staffler, erano state le trattative per il contratto collettivo.

Paul Köllensperger (Team K) ha ricordato che ogni anno votava contro: il bilancio era solido come tutti gli anni, non spettacolare, riscriveva ciò che era stato scritto senza novità.

Magdalena Amhof (SVP) ha ringraziato i collaboratori del Consiglio e delle ripartizioni provinciali, nonché i colleghi per il confronto costruttivo.

Il presidente della Provincia Arno Kompatscher ha ringraziato per il dibattito e i suggerimenti, che comunque sarebbero stati presi in considerazione. Anch'egli ha ringraziato i collaboratori che avevano lavorato alla proposta, considerando che a fronte dell'aumento della complessità diventava sempre più difficile elaborare un documento di bilancio. Ha ringraziato anche i collaboratori del Consiglio e augurato buon Natale.

Messi in votazione, i tre disegni di legge sono stati approvati: il dlp 119/22 con 19 sì e 16 no, il 120/22 con 19 sì e 16 no, e anche il 121/22 con 19 sì e 16 no.

La presidente Rita Mattei ha dichiarato conclusa la settimana di lavoro, dichiarando terminata la seduta alle 00.53. (ANSA).