A Trento inaugurata la nuova struttura per i senzatetto

(ANSA) - TRENTO, 17 DIC - A Trento è stata inaugurata una nuova struttura per senza fissa dimora in via Lavisotto. Il moderno dormitorio è il risultato di una proficua sinergia tra Comune (per il terreno), Provincia (per l'edificio) e Diocesi (per la gestione). All'inaugurazione ufficiale stamattina era presente l'arcivescovo monsignor Lauro Tisi, il sindaco Franco Ianeselli e l'assessora provinciale alla salute e politiche sociali Stefania Segnana.

Il nuovo dormitorio permanente è in via Lavisotto 125A a Trento Nord, è di proprietà provinciale che l'ha realizzato e sorge su un terreno concesso in comodato d'uso gratuito fino al 2049 dal Comune di Trento. La gestione dei 24 posti letto è affidata alla Fondazione comunità solidale.

L'edificio è suddiviso su due piani sostanzialmente indipendenti. Al piano terra avrà sede un housing temporaneo di sei stanze, per persone che seguono un percorso di "fuoriuscita dalla strada", finanziato anche con fondi del Pnrr ed il cui bando è in fase conclusiva.

Al primo piano si trova invece il dormitorio permanente, per complessivi 24 posti letto appunto che si aggiunge ad un'altra struttura, la San Giovanni vicino alla casa di accoglienza Bonomelli, per cercare - come ha sottolineato il sindaco Ianeselli durante l'inaugurazione - "di aumentare le potenzialità di accoglienza della nostra città. Quest'anno possiamo contare su 50 posti in più durante tutto l'anno che diventano 74 in inverno proprio grazie al lavoro sinergico fatto con Provincia e comunità cristiana.

Abbiamo dato anche una prima risposta al problema dei richiedenti asilo con i 24 posti delle scuole Bellesini aperti in soli tre giorni. Da quando abbiamo avuto l'onore di essere nominati Capitale europea del volontariato per il 2024 la nostra vocazione di accoglienza è ancora aumentata. Dobbiamo dimostrare di meritarci i nostri volontari". (ANSA).