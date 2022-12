Sciopero: Cgil/Agb, manovra peggiora condizioni dei poveri

(ANSA) - BOLZANO, 16 DIC - In occasione dello sciopero territoriale proclamato oggi, la segretaria della Cgil/Agb, Cristina Masera, ed il segretario del Sindacato pensionati Cgil, Alfred Ebner, sono stati ricevuti dal commissario del governo, Vito Cusumano, al quale hanno illustrato le ragioni della protesta contro la manovra finanziaria del governo.

Per il sindacato, spiega una nota della Cgil/Agb, "la bozza di legge di bilancio non dà risposte significative alle richieste delle parti sociali su: taglio del cuneo fiscale, detassazione delle tredicesime, degli aumenti contrattuali e degli accordi di secondo livello, uscita flessibile a 62 anni e il riconoscimento della diversa gravità dei lavori e del lavoro di cura".

Per la Cgil, la manovra "peggiora poi le condizioni dei più poveri e dei precari". L'aumento dei voucher a 10mila euro e l'allargamento della platea dei prestatori, per la Cgil è un "fatto gravissimo che precarizza i rapporti di lavoro, riduce tutele e diritti e indebolisce la contrattazione in settori strategici per l'economia".

Giudizio negativo anche per l'estensione della flat tax fino a 85mila euro, il condono fiscale, l'aumento del tetto all'utilizzo del contante, l'esenzione dell'uso del Pos, il depotenziamento della tassa sugli extra-profitti e il superamento del reddito di cittadinanza. (ANSA).