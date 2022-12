Numerosi incidenti per neve in Alto Adige, nessuno grave

(ANSA) - BOLZANO, 16 DIC - La neve caduta la scorsa notte fino a fondovalle in Alto Adige ha causato numerosi incidenti e disagi. La statale delle Dolomiti ieri sera è rimasta bloccata per un tir, le cui catene si erano rotte nella salita da Egna verso Montagna. Si è formata una coda di un centinaio di macchine, molte delle quali poi non potevano ripartire perché sprovviste di attrezzatura invernale.

Problemi questa mattina anche sulla Mebo all'altezza di Appiano in direzione Merano per un incidente con un camion e alcune macchine. Sul cavalcavia della Mebo, proprio ad Appiano, ieri sera si è verificato un tamponamento tra una Smart e un Suv. La donna alla guida della microcar è stata trasportata precauzionalmente in ospedale perché in avanzato stato di gravidanza.

Le precipitazioni continueranno anche oggi con il limite delle nevicate tra 1000 e 1200 m. In serata i fenomeni saranno temporaneamente più frequenti, in particolare a est. (ANSA).