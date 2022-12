Libri: la 'bellezza verticale' del Trentino Alto Adige

(ANSA) - BOLZANO, 16 DIC - E' in libreria la prima edizione della guida Lonely Planet "Trentino Alto Adige". Alpi, Dolomiti, ampie valli, foreste e laghi di montagna: per molti appassionati è unica la bellezza della natura di questa regione. Si aggiungono il fascino di città come Trento, città d'arte e del buon cibo, Rovereto, quieta, accogliente ricca di cultura, Bolzano, porta delle Dolomiti settentrionali, Merano, città dal clima particolare da visitare in tutte le stagioni e Bressanone, una città vivace immersa nei vigneti e nei frutteti, nonché le attrattive come la strada del vino e le sponde del Lago di Garda, per una regione capace di sorprendere e di regalare grandi emozioni.

Come consiglia Denis Falconieri, uno degli autori della guida, nell'introduzione "In Trentino-Alto Adige la bellezza si sviluppa in modo verticale. Partite dalle cittadine di fondovalle, nelle quali si respira una frizzante atmosfera mitteleuropea, soffermatevi lungo le strade che percorrono i pendii ricamati dalle vigne e poi risalite le valli per scoprire montagne sublimi incorniciate da pascoli verde brillante e da spazi ariosi dove riuscirete a entrare in sintonia con la natura." (ANSA).