Covid: nell'ultima settimana altri 2 decessi in Alto Adige

(ANSA) - BOLZANO, 16 DIC - Altre due persone sono morte, in Alto Adige, nell'ultima settimana, per le conseguenze dell'infezione da Sars-Cov-2. Il totale delle vittime, dall'inizio dell'emergenza sanitaria, è ora di 1.596. Inoltre, negli ultimi sette giorni, laboratori dell'Azienda sanitaria provinciale hanno accertato 686 nuovi casi positivi al Covid-19.

Gli attualmente positivi ed in isolamento sono 823. Attualmente, i pazienti Covid-19 ricoverati sono 1 in terapia intensiva e 32 nei normali reparti ospedalieri. Altri 3 pazienti (dato aggiornato al 12 dicembre) sono ricoverati nelle strutture private convenzionate. (ANSA).