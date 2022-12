A Bolzano una panchina bianca per la libertà di stampa

(ANSA) - BOLZANO, 16 DIC - Una panchina bianca per la libertà d'informazione, con una targa in italiano, tedesco e ladino che recita l'art. 21 della Costituzione ("Tutte/i hanno il diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero"), è stata inaugurata in centro storico a Bolzano in occasione dei 50 anni dell'Ordine dei Giornalisti del Trentino Alto Adige. Bianca come la pagina che chiunque può riempire, perché il bianco è coesistenza di tutti i colori; rappresenta il rigore nella ricerca della verità ed era simbolo di cittadinanza nell'antichità. Anche Bolzano, dopo Trento, ha la sua panchina bianca; un "segno tangibile nella Città dell'impegno per la libertà di espressione, sancito dall'articolo 21 della Costituzione e per la difesa dell'autonomia e dell'indipendenza di quanti fanno dell'informazione il loro mestiere".

La panchina bianca in piazza del Grano è stata inaugurata alla presenza dei rappresentanti regionali dell'Ordine dei Giornalisti, della Fnsi, di Assostampa e, per la Città capoluogo, dell'Assessore comunale Angelo Gennaccaro. E' intervenuta la presidente dell'Ordine regionale Lissi Mair che ha, tra l'altro, ricordato l'impegno per la categoria di Piero Agostini, scomparso 30 anni fa. Presenti anche il segretario del sindacato regionale dei giornalisti, Rocco Cerone, il presidente dell'Unione nazionale giornalisti pensionati per il Trentino Alto Adige, Giuseppe Sgambellone, la presidente di Assostampa Alto Adige, Diana Benedetti e il portavoce regionale dell'associazione Articolo 21 Roberto Rinaldi, che sostengono l'iniziativa. (ANSA).