Sci fondo: "La Venosta" con le migliori squadre pro al via

(ANSA) - BOLZANO, 15 DIC - Sono in arrivo a Melago, in Vallelunga, i migliori Pro Teams del circuito Ski Classics, pronti a sfidarsi sabato nella 3/a edizione de La Venosta.

Presenti i leaders di classifica Emil Persson e Ida Dahl, quest'ultima entrata a far parte per sempre nella Hall of Fame di Ski Classics dopo aver vinto 5 Pro Tour Events, l'ultimo lo scorso weekend nel Bad Gastein Criterium in Austria.

Tra i favoriti gli atleti del team norvegese Ragde Charge con il leggendario Anders Aukland, Johan Hoel, Andreas Nygaard, Oskar Kardin e Kasper Stadaas, e ancora gli svedesi Max Novak (Team Aker Daehlie) e Johannes Eklöf (Team Ramudden), tra gli altri. Al via i tre Pro Team italiani Internorm, Futura Trentino e Robinson, con quest'ultimo a schierare il forte norvegese Patrick Fossum Kristoffersen, vincitore de La Venosta Skiroll a settembre, e l'altoatesino Dietmar Nöckler, fresco 13/o posto ottenuto nella 10 km di Coppa del Mondo a Beitost›len (NOR).

Partenza dunque a Melago alle 8.15 per le donne elite e alle 10.30 per gli uomini, puntando verso l'arrivo in salita a Malga Melago dopo 36 chilometri. Nel pomeriggio scatterà La Venosta Open, aperta a tutti gli appassionati fondisti. (ANSA).