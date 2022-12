Sci: cdm; Kriechmayr vince discesa Val Gardena, male azzurri

VAL GARDENA (BOLZANO), 15 DIC - L'austriaco Vincent Kriechmayr - 31 anni, due ori ai Mondiali di Cortina e 13/a vittoria in carriera- si e' imposto in 1.25.44 nella prima discesa della Val Gardena, recupero di quella cancellata in Val d'Isere. Ancora un podio poi per lo svizzero Marco Odermatt, secondo in 1.25.55 . Terzo l'altro austriaco Matthias Mayer in 1.25.57 .

Anche oggi deludente l'Italia su una pista mai troppo amata: il migliore è stato così a sorpresa l'altoatesino Florian Schieder che, con il pettorale 55 e con un fondo un po' velocizzato , ha chiuso 13/o in 1.26.01. Il veterano Christof Innerhofer - 38 anni dopodomani - ha chiuso 23/o in 1.26.29.

Subito alle sue spalle Guglielmo Bosca 25/o in 1.26.30. Poi c'è Mattia Casse 34/o in 1.26.55 , fuori dai migliori trenta che vanno a punti. Peggio ancora Dominik Paris 40 /o in 1.26.69 , decisamente fuori fase anche in questa gara. In coda Matteo Marsaglia 51/o in 1.27.37, Nicolo' Molteni 53/o in 1.27.44 e Federico Simoni 54/o in 1.27.47 mentre Giovanni Franzoni non ha gareggiato.

Si è gareggiato su un tracciato della Saslong accorciato , con partenza abbassata a quella del superG e classifica conseguentemente molto stretta.

Domani tocca al superG, 100/a gara di coppa del mondo in val Gardena.