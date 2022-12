Alto Adige: compromesso su Irap disinnesca crisi nella Svp

(ANSA) - BOLZANO, 15 DIC - Il gruppo consiliare della Svp si è espresso a favore di una riduzione temporanea dell'Irap.

L'imposta regionale sarà ridotta solo per il 2023 della metà dell'aumento deciso un anno fa, ossia dal 3,9% al 3,29%. Questo compromesso avvicina una tregua all'interno del partito di raccolta dei sudtirolesi. Nelle prossime ore il consiglio provinciale, in occasione dell'esame del bilancio 2023, tratterà infatti una mozione dell'opposizione che prevede la riduzione dell'Irap. Il governatore Arno Kompatscher rischiava di "andare sotto" su questa mozione per la probabile presenza di franchi tiratori. Il compromesso ora raggiunto dovrebbe disinnescare la situazione.

La riduzione temporanea dell'Irap - si legge in una nota - ha lo scopo di "dare un segnale e di venire incontro agli operatori economici dell'Alto Adige". Poiché un'applicazione differenziata dell'imposta sul valore aggiunto non era fattibile, secondo il gruppo consiliare Svp si doveva puntare a un'altra soluzione. "Dopo una discussione molto intensa e costruttiva, - informa la capogruppo Magdalena Amhof - è stata infine accolta la proposta di diversi rappresentanti delle imprese di abbassare almeno temporaneamente l'Irap".

In ogni caso, ribadisce Amhof, questo vale solo per il 2023 e causerà un 'buco' di 24 milioni di euro nel bilancio, che sarà tuttavia distribuito su due anni. (ANSA).