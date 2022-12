(ANSA) - BOLZANO, 15 DIC - I carabinieri di Bressanone hanno scoperto, dopo un piccolo incidente, un giovane automobilista al volante senza patente e sotto l'effetto di droghe.

Durante il servizio notturno i due militari in pattuglia, alla vista di un'automobile che sosteneva un'andatura piuttosto incerta e spericolata, si sono insospettiti e, dopo averla tenuta d'occhio per qualche istante, hanno avuto la conferma, ancora prima di riuscire a fermarla, che qualcosa non andava.

L'automobile infatti, in una grande rotatoria appena fuori dal centro città, è andata a sbattere contro il muretto divisorio, danneggiandosi in modo importante e fermandosi immediatamente.

I due carabinieri hanno così raggiunto la vettura, all'interno della quale vi era il ragazzo ancora seduto al lato guida che, in evidente stato confusionale. Al ragazzo è stata contestata la guida senza patente e la guida in stato di ebrezza, violazioni per cui il codice della strada prevede sanzioni che sommate insieme possono superare i 10.000 euro, considerando la doppia aggravante dell'orario notturno e del sinistro stradale. Il soggetto è stato altresì segnalato al Commissariato del Governo per possesso di alcuni grammi di droga per uso personale. (ANSA).