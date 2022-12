Uomo trovato morto in casolare semiabbandonato in Alto Adige

(ANSA) - BOLZANO, 14 DIC - Il corpo ormai senza vita di un uomo è stato trovato in un casolare semiabbandonato a Naz Sciaves, nei pressi di Bressanone. L'altoatesino da tempo viveva molto isolato, come un eremita. Il decesso, si apprende, potrebbe essere avvenuto per assideramento. La scorsa settimana un migrante di appena 20 anni è morto di freddo a Bolzano. Il ritrovamento della salma è avvenuto ieri pomeriggio in una sorta di capanno in un campo di mele a Elvas, un frazione di Naz Sciaves. L'uomo di 64 anni era originario del posto, ma dal 2018 risultava irreperibile.

