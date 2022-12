Torna Trento Christmas Run, la corsa dei Babbi Natale

(ANSA) - TRENTO, 14 DIC - Come tradizione la città di Trento è pronta per essere invasa dai Babbi Natale: Sabato 17 dicembre a partire dalle 14.30 torna infatti la Trento Christmas Run che coinvolgerà centinaia di runners vestiti da Babbo Natale lungo il tracciato di quattro chilometri disegnato nel centro cittadino, attorno a Piazza Duomo.

Un percorso senza traffico, da affrontarsi a passo libero, senza alcuna fretta, con le note della fanfara degli Alpini a risuonare dalla partenza all'arrivo: sono queste le peculiarità dell'evento allestito dall'ASD Città Di Trento, già impegnata in apertura di ottobre con il Trento Running Festival dei record, tra Giro al Sas e Trento Half Marathon. Da segnalare che la manifestazione è a scopo benefico a sostegno di associazioni di volontariato sociale. Mossiere d'onore sarà il trentino Yeman Crippa, recente campione europeo sulla distanza dei 10.000 metri. (ANSA).