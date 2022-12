Report scuola, luci (inglese) ed ombre (tedesco)

(ANSA) - BOLZANO, 14 DIC - L'Ufficio di valutazione dell'istruzione e formazione tedesca ha presentato i primi dati sul rapporto provinciale riguardante le indagini sui livelli di apprendimento per l'anno 2022. Risultati superiori alla media in inglese, variabili in matematica, da migliorare tedesco e italiano.

In questi report, tutti gli alunni e studenti di alcune classi selezionate delle scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado sono state testate, la scorsa primavera, nelle materie italiano, come seconda lingua, inglese, tedesco e matematica. "Anche quest'anno i risultati degli alunni altoatesini in inglese sono stati superiori alla media, in matematica rientrano nella fascia delle medie nazionali nelle scuole primarie, ma aumentano notevolmente nella scuola secondaria di secondo grado", riassume il responsabile dell'Ufficio di valutazione, Martin Holzner. I risultati in tedesco, la lingua di insegnamento, e in italiano, la seconda lingua, sono suscettibili di miglioramento; pertanto è necessario prestare particolare attenzione all'analisi e all'interpretazione dei dati dei risultati in entrambe le aree linguistiche. In tedesco, i risultati sono addirittura in leggero calo".

"I risultati delle indagini sui livelli di apprendimento riflettono la diversità delle nostre scuole, ma mostrano anche la qualità dell'insegnamento", sottolinea l'assessore provinciale all'istruzione in lingua tedesca, Philipp Achammer, che rimarca come in futuro la scuola altoatesina andrà ad adottare un approccio leggermente diverso per alleggerire il carico sugli alunni. "Le prove Invalsi nelle classi terminali della scuola secondaria di primo grado e della scuola secondaria di secondo grado continueranno a essere svolte annualmente, in quanto costituiscono un prerequisito per l'ammissione all'esame finale di Stato". Per quanto riguarda le indagini in tutti gli altri gradi, la Giunta provinciale ha deciso di condurle su base biennale". (ANSA).