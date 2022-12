Neve in Trentino, attesi 10 centimetri oltre i 600 metri

(ANSA) - TRENTO, 14 DIC - Tra la serata e la notte di giovedì in Trentino torna la neve che - oltre i 600 metri circa - potrà raggiungere i 10-20 centimetri. Lo comunica Meteotrentino. La quota neve è attesa oltre i 600 - 1.000 metri nelle zone aperte a sud e sudest, ma durante le fasi più intense, la neve potrà scendere anche in fondovalle specie dove la ventilazione sarà scarsa e dove ristagnerà aria fredda. È probabile che 5 centimetri o più di neve possano accumularsi anche in Valsugana (specie in alta Valsugana) e nella valle dell'Adige soprattutto a nord di Trento.

Nella fase iniziale delle precipitazioni e nella tarda notte in caso di attenuazione, eventuali deboli piogge a quote medio basse potrebbero ghiacciare nelle zone fredde.

Nel primo mattino di venerdì è attesa una rapida attenuazione o esaurimento delle precipitazioni, con quota neve in possibile temporaneo aumento a 1.000 - 1.300 metri circa. A partire dal pomeriggio - sera di venerdì non è esclusa la possibilità di deboli nevicate sparse, specie a est con eventuale quota neve a 1.300 metri circa ma con accumuli nulli o molto scarsi. Sabato precipitazioni assenti o in esaurimento al mattino con freddi venti settentrionali. (ANSA).