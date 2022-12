In vista esame preventivo dell'intercomparto in Alto Adige

(ANSA) - BOLZANO, 14 DIC - Sono stati superati gli ostacoli nella Commissione dei dodici riguardo al rinnovo del contratto di intercomparto in Provinvica di Bolzano. Spetterà alla Corte dei Conti il controllo preventivo della bozza, spiega il Dolomiten. In passato in diverse occasioni il contratto è stato impugnato dopo la sua firma. Ora - spiega il senatore Meinhard Durnwalder al giornale - la Corte dei Conti ha 15 giorni di tempo per esaminare ed eventualmente respingere la bozza che altrimenti può può essere firmata. L'esame della bozza può essere affidato ad esperti, così la norma d'attuazione che deve ancora essere varata dal Consiglio dei ministri.

Quella di ieri è stata l'ultima seduta della Commissione dei dodici con la vecchia composizione, senza però la presenza del neo ministro Roberto Calderoli. Secondo il Dolomiten, il governo Meloni sarebbe intenzionato a nominare esperti e non politici.

