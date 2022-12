Comune di Bolzano cerca un gestore per lo stadio Druso

(ANSA) - BOLZANO, 14 DIC - L'assessore al patrimonio del Comune di Bolzano Stefano Fattor rende noto chepè stato pubblicato il bando per la concessione di gestione ventennale dei servizi relativi allo stadio Druso. Sulla base di un valore della concessione di 46 milioni di euro (ovvero il fatturato ipotizzato in 20 anni) e a fronte di pure spese di manutenzione per il Comune stimate in 600.000 Euro all'anno al netto delle entrate derivate dall'attività di ristorazione, il Comune esternalizzerà i servizi di global service (pulizie, manutenzioni, attività, ecc.) e le attività legate alla ristorazione. Al fine di sviluppare quest'ultima attività, l'assegnatario della concessione dovrà completare i lavori edili e di allestimento dei locali, attualmente al grezzo, destinati allo scopo. L'utilizzo del campo potrà essere limitato al massimo a due squadre, onde mantenere gli standard di qualità del manto erboso. Il Comune di Bolzano pagherà alcuni servizi in misura di 250.000 anno. Gli interessati avranno 100 giorni di tempo per dare riscontro al bando. (ANSA).