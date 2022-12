Pnrr: 60 milioni per due progetti di Ladurner Ambiente

(ANSA) - BOLZANO, 13 DIC - Verranno finanziati con i fondi del Pnrr due progetti promossi da Ladurner Ambiente, società con sede a Bolzano che offre soluzioni nel campo ambientale, nelle tecnologie di raccolta e trattamento dei rifiuti urbani, nella produzione di energie rinnovabili e nelle bonifiche ambientali.

Si tratta di finanziamenti per oltre 60 milioni di euro relativi agli impianti di biodigestione anaerobica con produzione di biometano che dovranno nascere a Cupello, in Abruzzo, e alla Spezia, in Liguria, promossi in project financing da Ladurner Ambiente in partnership rispettivamente con Snam e Iren.

I finanziamenti - si evince dalla graduatoria definitiva pubblicata dal ministero per la transizione ecologica e per la quale sono stati messi a disposizione 450 milioni complessivi - si inquadrano nella Missione 2 "Rivoluzione verde e transizione ecologica" componente 1 "Economia circolare e agricoltura sostenibile", linea di investimento a favore della "Realizzazione nuovi impianti di gestione rifiuti e ammodernamento di impianti esistenti".

Il progetto abruzzese, presentato dal comune di Cupello in qualità di comune sede dell'impianto con soggetto attuatore il consorzio Civeta, si è classificato secondo in graduatoria su oltre 500 progetti presentati, con un finanziamento di 20,5 milioni di euro.

Il progetto di La Spezia, finanziato dal Pnrr con 40 milioni di euro, va a completare il project financing presentato da Ladurner Ambiente e Iren nel 2015, che prevedeva lo sviluppo in località Saliceti di un impianto di trattamento dell'indifferenziato con la produzione di Css, combustibile da rifiuto, già realizzato nel 2017 e di un impianto per il trattamento del rifiuto organico con la produzione di energia elettrica poi trasformato in produzione di biometano. L'impianto verrà realizzato da Ladurner secondo le intese di partnership con il gruppo Iren, la multiutility operante principalmente in alta Emilia, Piemonte e Liguria. (ANSA).