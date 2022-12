Carcere Trento: detenuti aumentati nel 2022, sono 343

(ANSA) - TRENTO, 13 DIC - Sono 343 le persone detenute nella Casa circondariale di Spini di Gardolo al 30 novembre 2022 ((erano 299 al 31 dicembre 2021). Lo ha spiegato Antonia Menghini (foto), garante dei diritti dei detenuti, in occasione della presentazione della Relazione annuale 2021 a Palazzo della Regione, a Trento. "Siamo tornati sui numeri massimi, che sono stati registrati attorno al 2015", ha aggiunto Menghini.

Menghini ha detto di aver chiesto un incontro con il presidente della Provincia di Trento, Maurizio Fugatti, per la carenza di organico, in particolare tra i funzionari giuridico-pedagogici. "Dovrebbero essere sei per i 240 detenuti stabiliti nell'accordo tra Provincia e Ministero della giustizia, mentre ad oggi sono solo due", ha detto Menghini.

Nel 2021 ci sono stati 385 ingressi e 376 uscite dalla Casa circondariale di Spini di Gardolo, con un saldo positivo di nove persone. "Siamo arrivati ad avere 35 donne presenti, tanto che si è dovuto aprire un'altra sezione femminile", ha ricordato Menghini.

Delle persone detenute, al 31 dicembre 2021, il 69% sono condannati definitivi e il 91% sono uomini. Due dati che confermano il trend nazionale, diversamente dalla presenza di stranieri: a Spini di Gardolo sono il 58%, mentre a livello nazionale si parla di un 69% di detenuti italiani.

A Trento non si sono registrati suicidi nel 2021, "un annus horribilis a livello nazionale", ha precisato Menghini, mentre è in costante ascesa, ha riportato Menghini, il numero degli atti di autolesionismo: sono stati 90 nel 2021, il triplo rispetto al valore medio nel periodo tra il 2015 e il 2020.

"Su 299 presenti, a fine 2021 c'erano 30 persone affette da patologia psichiatrica nella Casa circondariale. Oggi il dottor Barlocco mi ha indicato 45 persone su 343 presenze. Un trend in aumento, che rende necessaria la realizzazione del centro diurno per queste persone", ha detto Menghini.

"Il 99,6% delle persone detenute è occupata, ma bisogna saper leggere questo dato. In un anno, abbiamo calcolato che un detenuto è impegnato mediamente per un turno e mezzo, che equivale a 76 giorni lavorativi all'anno", ha spiegato infine Menghini. (ANSA).