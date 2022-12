Violenza sulla compagna, arrestato 27enne a Fierozzo

(ANSA) - TRENTO, 12 DIC - I carabinieri di Sant' Orsola hanno arrestato un 27enne in un bar di Fierozzo, in Trentino, per violenza nei confronti della propria compagna e lesioni, oltraggio, violenza, minaccia e resistenza a pubblico ufficiale.

I militari - informa l'arma - sono intervenuti d'urgenza per bloccare l'uomo, che, dalle ricostruzioni effettuate sulla base delle testimonianze raccolte, aveva spento una sigaretta nell'occhio della propria convivente per gelosia e aggredito alcuni degli avventori del bar intervenuti a calmarlo.

La vittima è stata trasportata a Trento dal personale del 118 per le cure del caso e dimessa in buono stato di salute. Il 27enne, in attesa di giudizio direttissimo, è stato trasferito nelle camere di sicurezza della compagnia carabinieri di Borgo Valsugana, secondo quanto disposto dall'autorità giudiziaria di Trento. È stata anche attivata la procedura del Codice rosso.

