Pnrr: confermato finanziamento della funicolare Merano-Scena

(ANSA) - BOLZANO, 12 DIC - La giunta provinciale di Bolzano ha ottenuto la conferma del finanziamento dal Pnrr per il progetto della funicolare Merano-Scena e per il potenziamento delle linee di autobus nella zona.

Il ministero dei trasporti ha approvato con decreto i fondi per il progetto dal Piano nazionale di ripresa e resilienza ed il progetto sarà finanziato con 37,5 milioni di euro. "La conferma del finanziamento da parte di Roma è un importante passo in avanti per poter continuare la pianificazione - afferma Daniel Alfreider, assessore provinciale alla mobilità - Ora, insieme ai comuni di Merano, Scena e Tirolo, è possibile affrontare la pianificazione dettagliata".

Dalla nuova soluzione di mobilità per Merano e dintorni ci si attende una serie di vantaggi: il traffico con le auto private dovrebbe essere ridotto del 26%; chi viaggia con i mezzi pubblici potrà risparmiare il 10% sul tempo di viaggio attuale; inoltre, le emissioni di anidride carbonica saranno ridotte di 1.400 tonnellate all'anno. "Complessivamente - conclude una nota - il traffico con i mezzi pubblici aumenterà dal 22% al 42%.

Infatti, la funicolare trasporterà 6.700 persone al giorno e 9.000 persone al giorno saranno trasportate attraverso le linee di autobus ampliate, hanno calcolato i tecnici". (ANSA).