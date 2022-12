Influenza stagionale: 86.958 vaccinazioni in Trentino

(ANSA) - TRENTO, 12 DIC - Ad oggi sono 86.958 le vaccinazioni contro l'influenza stagionale effettuate in due mesi nei centri vaccinali dell'Apss e dai medici di famiglia in Trentino. Di queste - sottolinea Apss in una nota - 61.000 dosi sono state somministrate agli over 65 e 1.100 agli operatori sanitari. Le dosi di vaccino acquistate da Apss sono 110.000, un quantitativo superiore a quello somministrato alla popolazione nel corso della campagna antinfluenzale dello scorso anno. La curva epidemica è in crescita e l'incidenza dei casi risulta pari a 14,37 su 1.000 assistiti, valore superiore a quello raggiunto nelle precedenti stagioni influenzali. L'epidemia influenzale di quest'anno può essere considerata ad alta intensità. I dati delle ultime settimane ci dicono che la malattia ha colpito principalmente i bambini e ragazzi in età scolare.

La campagna di vaccinazione contro l'influenza stagionale prosegue a dicembre. Gli anziani sono l'obiettivo prioritario così come tutte le persone maggiormente esposte al virus o a rischio di avere complicanze in seguito alla malattia. Il sistema di sorveglianza Influnet permette di stimare la settimana di inizio, la durata e l'intensità dell'epidemia influenzale. I nuovi casi stimati delle sindromi influenzali nella 48ª settimana (28 novembre- 4 dicembre) sono 277 per un totale di 877 casi a partire dall'inizio della sorveglianza Influnet (42ª settimana: 17-23 ottobre). Durante la 48ª settimana di sorveglianza il numero di casi di influenza è in aumento: l'incidenza delle sindromi influenzali è pari a 14,37 casi per mille assistiti, in aumento rispetto alla settimana precedente (9,81 casi per mille assistiti). La curva epidemica è in forte crescita e si avvicina alla soglia di intensità alta (17,36 casi su mille assistiti). Nelle prime 7 settimane di sorveglianza sono stati segnalati 5 casi gravi di influenza in soggetti non vaccinati e un decesso. Il range d'età spazia da 59 anni a 78 anni non vaccinati e un decesso. (ANSA).