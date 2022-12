Polizia: controlli antidroga e due arresti a Trento

(ANSA) - TRENTO, 11 DIC - Nell'ambito dei servizi di controllo svolti dalla Questura di Trento sono stati identificate in totale circa 900 persone e controllati 300 veicoli. Gli agenti hanno inoltre denunciato 10 soggetti e arrestato due persone. In particolare, il personale dell'Upgsp è stato impiegato in Piazza Dante e piazza Santa Maria Maggiore.

Nei pressi della zona stazione, grazie al fiuto dell'Unità cinofila, è stato identificato un soggetto in possesso di 2 dosi di hashish, poi sottoposta a sequestro. In piazza Santa Maria Maggiore, invece, veniva colto nell'atto della cessione di sostanza stupefacente un cittadino che, sottoposto a perquisizione personale, risultava in possesso di tre dosi di hashish. La presenza dell'Unità cinofila antidroga, ha consentito di rinvenire all'interno di alcuni involucri di cellophane trasparente occultati all'interno delle fioriere mezzo etto di sostanza stupefacente del tipo hashish e di tipo cocaina.

Lo stesso personale dell'Upgsp ha inoltre arrestato due soggetti: uno per non aver mostrato di documenti e per aver opposto resistenza insultando gli agenti, l'altro per atti persecutori. Una donna ha infatti riferito di essere stato oggetto di scherno da parte del compagno e ha presentato denuncia per atti persecutori. L'arresto dell'uomo è stato convalidato dall'autorità giudiziaria che ha applicato al responsabile la misura cautelare degli arresti domiciliari. Nella giornata di ieri, il personale presente nel centro cittadino ha inoltre brillantemente gestito le oltre 600 persone scese in piazza per i festeggiamenti della vittoria della nazionale di calcio del Marocco. Nel centro cittadino è stato inoltre quotidianamente impiegato personale di questa Squadra Mobile che ha assicurato e assicurerà per tutto il periodo natalizio un servizio specifico antirapina. Presenza garantita anche dal presidio fisso in Piazza Fiera, che sarà anche centro di raccolta fondi a favore del "Piano Marco Valerio" che si occupa di aiutare i figli disabili degli appartenenti alla Polizia di Stato, di Unicef e delle onlus che gestiscono i bene confiscati alla camorra. (ANSA).