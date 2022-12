Controlli Trentino: task force della Questura con 50 agenti

(ANSA) - TRENTO, 11 DIC - Continua incessantemente l'attività di contrasto e prevenzione dei reati e di ogni forma di illegalità condotta della Polizia di Stato sul territorio di questa provincia. Ancora una volta - sottolinea la Questura di Trento - l'obiettivo raggiunto è stato quello di innalzare il livello di percezione della sicurezza dei cittadini mediante la presenza costante e capillare di personale della Questura di Trento che, grazie ad agenti della Squadra Volanti, della Squadra Mobile, poliziotti in e-bike, poliziotti di quartiere e agenti impegnati nei diversi servizi di ordine e sicurezza pubblica disposti per il weekend appena decorso, ha garantito ai migliaia di visitatori che hanno raggiunto la città un sereno e tranquillo weekend.

Al personale impiegato nel centro cittadino, il questore Maurizio Improta ha affiancato i reparti della Squadra a Cavallo e della Squadra Cinofili nonché personale del Reparto Prevenzione Crimine e delle Unità Operative di Primo Intervento che hanno altresì pattugliato capillarmente anche le note mete sciistiche della Val di Sole. A Madonna di Campiglio e a Pinzolo, infatti, il personale impiegato ha identificato nella sola giornata di ieri circa 90 persone e sottoposto a controllo 50 veicoli così assicurando un'attività di controllo efficace e penetrante. Una vera e propria task force, dunque, quella messa in atto dalla Questura di Trento, in concomitanza anche con il lungo ponte dell'Immacolata e dell'approssimarsi delle festività natalizie, per un totale di quasi 50 poliziotti al giorno impiegati, che hanno così quotidianamente presidiato tutti i punti più sensibili e affollati di questo territorio. (ANSA).